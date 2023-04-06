Капранов Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения05.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1870
Отец: Капранов Дмитрий Фадеев
Мать: Капранова Анна Павлова
Бракосочетание
12.11.1889
Рождение ребёнка
09.08.1891
Дочь: Капранова Иумания Иванова
Мать ребёнка: Капранова Лукерья (Гликерия) Ефимова
Рождение ребёнка
18.02.1894
Мать ребёнка: Капранова Лукерья (Гликерия) Ефимова
Смерть
Неизвестно