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Капранов Иван Дмитриев

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Место рождения

Щукино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

05.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1870

Отец: Капранов Дмитрий Фадеев

Мать: Капранова Анна Павлова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
12.11.1889

Жена: Капранова Лукерья (Гликерия) Ефимова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1891

Дочь: Капранова Иумания Иванова

Мать ребёнка: Капранова Лукерья (Гликерия) Ефимова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1894

Сын: Капранов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Капранова Лукерья (Гликерия) Ефимова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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