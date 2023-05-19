Капранова Лукерья (Гликерия) Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капранова Лукерья (Гликерия) Ефимова

Место рождения

Богатьково, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Богатьково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
12.11.1889

Муж: Капранов Иван Дмитриев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1891

Дочь: Капранова Иумания Иванова

Отец ребёнка: Капранов Иван Дмитриев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1894

Сын: Капранов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Капранов Иван Дмитриев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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