Капранова Лукерья (Гликерия) Ефимова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1889
Рождение ребёнка
09.08.1891
Дочь: Капранова Иумания Иванова
Отец ребёнка: Капранов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
18.02.1894
Отец ребёнка: Капранов Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно