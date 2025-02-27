Волконский Пётр Николаевич
мужской, родился 16.01.1916, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 11.01.1997, город Вашингтон, округ Колумбия, США
Супруги
Волконская (Олив) Елена Владимировна06.04.1926 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.11.1948
город Вашингтон, округ Колумбия, США
Смерть
11.01.1997
город Вашингтон, округ Колумбия, США