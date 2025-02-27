Волконский Пётр Николаевич 16.01.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волконский Пётр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.01.1916, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 11.01.1997, город Вашингтон, округ Колумбия, США

Супруги
Волконская (Олив) Елена Владимировна06.04.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
20.11.1948

Жена: Волконская (Олив) Елена Владимировна

город Вашингтон, округ Колумбия, США

Смерть
11.01.1997
город Вашингтон, округ Колумбия, США

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