Шумков Григорий Малолеток Д. Кривоозерной Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумков Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1774
Рождение ребёнка
13.04.1776
Мать ребёнка: Шумкова (Ведерникова) Фекла Авдеева
Рождение ребёнка
15.12.1777
Мать ребёнка: Шумкова (Ведерникова) Фекла Авдеева
Рождение ребёнка
18.07.1781
Мать ребёнка: Шумкова (Ведерникова) Фекла Авдеева
Рождение ребёнка
18.01.1784
Дочь: (Ведерникова) Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Шумкова (Ведерникова) Фекла Авдеева
Смерть
Неизвестно