Шумков Григорий Малолеток Д. Кривоозерной Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумков Григорий Малолеток Д. Кривоозерной Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумков Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1774

Жена: Шумкова (Ведерникова) Фекла Авдеева

Рождение ребёнка
13.04.1776

Сын: Шумков Василий Григорьев

Мать ребёнка: Шумкова (Ведерникова) Фекла Авдеева

Рождение ребёнка
15.12.1777

Сын: Шумков Степан Григорьев

Мать ребёнка: Шумкова (Ведерникова) Фекла Авдеева

Рождение ребёнка
18.07.1781

Сын: Шумков Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Шумкова (Ведерникова) Фекла Авдеева

Рождение ребёнка
18.01.1784

Дочь: (Ведерникова) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Шумкова (Ведерникова) Фекла Авдеева

Смерть
Неизвестно

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