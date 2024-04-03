Домна Ивановна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения06.01.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1815
Отец: Обоев Иван Николаевич
Мать: Анисья Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
06.01.1815
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: госп. Змеева крестьяне Семен Тимофеев и Матрона Данилова
Смерть
Неизвестно