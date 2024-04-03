Домна Ивановна 06.01.1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домна Ивановна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

06.01.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1815

Отец: Обоев Иван Николаевич

Мать: Анисья Петровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
06.01.1815
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: госп. Змеева крестьяне Семен Тимофеев и Матрона Данилова
Смерть
Неизвестно

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