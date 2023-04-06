Семагина-Никитина (Кощеева) Агапия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагина-Никитина (Кощеева) Агапия Петровна

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Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.07.1895 ст.

Муж: Семагин-Никитин Илья Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.

Дочь: Семагина-Никитина Евфросиния Ильинична

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович

Рождение ребёнка
23.07.1900 ст.

Сын: Семагин-Никитин Николай Ильич

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1903 ст.

Сын: Семагин-Никитин Иоанн (Иван) Ильич

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1906 ст.

Сын: Семагин-Никитин Иоанн (Иван) Ильич

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.

Дочь: Семагина-Никитина Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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