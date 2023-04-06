Семагина-Никитина (Кощеева) Агапия Петровна
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1895 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.
Дочь: Семагина-Никитина Евфросиния Ильинична
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1900 ст.
Сын: Семагин-Никитин Николай Ильич
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
06.09.1903 ст.
Сын: Семагин-Никитин Иоанн (Иван) Ильич
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
09.09.1906 ст.
Сын: Семагин-Никитин Иоанн (Иван) Ильич
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.
Дочь: Семагина-Никитина Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Семагин-Никитин Илья Михайлович
Смерть
Неизвестно