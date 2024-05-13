Баяндина Марина Александровна 18.10.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндина Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1975

Отец: Баяндин Александр Карпович

Мать: Посохова Вера Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Виталий Валентинович

Рождение ребёнка
13.11.1997

Дочь: Андреева Александра Витальевна

Отец ребёнка: Андреев Виталий Валентинович

Рождение ребёнка
01.11.2005

Дочь: Быстрова Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Быстров Евгений Алексеевич

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