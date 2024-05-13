Баяндина Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1975
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1997
Дочь: Андреева Александра Витальевна
Отец ребёнка: Андреев Виталий Валентинович
Рождение ребёнка
01.11.2005
Дочь: Быстрова Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Быстров Евгений Алексеевич