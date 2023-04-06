Земскова (Батанина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемскова (Батанина) Екатерина

Земскова (Батанина) Екатерина

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.11.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1821

Отец: Батанинъ Максимъ

Мать: Батанина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.04.1841

Муж: Земсковъ Дмитрій

Рождение ребёнка
25.02.1843

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Земсковъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1844

Сын: Земсковъ Иванъ

Отец ребёнка: Земсковъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1847

Сын: Земсковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Земсковъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close