Земскова (Батанина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения28.11.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1821
Отец: Батанинъ Максимъ
Мать: Батанина Матрена
Бракосочетание
27.04.1841
Муж: Земсковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
25.02.1843
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Земсковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
15.10.1844
Сын: Земсковъ Иванъ
Отец ребёнка: Земсковъ Дмитрій
Рождение ребёнка
17.10.1847
Сын: Земсковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Земсковъ Дмитрій