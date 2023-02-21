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Тихоцкий Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1822

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1861

Сын: Тихоцкий Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тихоцкая Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Тихоцкая Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихоцкая Мария Петровна

Смерть
После 1863
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