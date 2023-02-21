Тихоцкий Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1822
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1861
Сын: Тихоцкий Николай Васильевич
Мать ребёнка: Тихоцкая Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Тихоцкая Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихоцкая Мария Петровна
Смерть
После 1863