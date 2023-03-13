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(Лазарева) Надежда
(Лазарева) Надежда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1880
Пол
Женский
Отец
Лазаревъ Егоръ
1856 г.р.
Мать
Лазарева (Туленкова) Агрофена
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1880
Отец:
Лазаревъ Егоръ
Мать:
Лазарева Агрофена
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