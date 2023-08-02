Паповал Дарья Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Шаповалова) Мария Саввична
Отец ребёнка: Шаповалов Савва Ефимович
Рождение ребёнка
14.09.1906
Дочь: (Шаповалова) Анна Саввична
Отец ребёнка: Шаповалов Савва Ефимович
Смерть
Неизвестно