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Паповал Дарья Никитина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Савва Ефимович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Шаповалова) Мария Саввична

Отец ребёнка: Шаповалов Савва Ефимович

Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: (Шаповалова) Анна Саввична

Отец ребёнка: Шаповалов Савва Ефимович

Смерть
Неизвестно

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