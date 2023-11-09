Каширина (Тронина) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1989
Отец: Тронин Владимир Викторович
Мать: Тронина Наталья
Бракосочетание
2009
город Лиски, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
25.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каширин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
14.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каширин Сергей Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
город Лиски, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация