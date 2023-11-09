Каширина (Тронина) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина (Тронина) Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1989

Отец: Тронин Владимир Викторович

Мать: Тронина Наталья

Бракосочетание
2009

Муж: Каширин Сергей Сергеевич

город Лиски, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
25.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каширин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
14.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каширин Сергей Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
город Лиски, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
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