Махмутдиярова Минахмат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутдиярова Минахмат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Махмутдиярова) ?

Отец ребёнка: Махмутдияров Хабибутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмутдияров Хабибутдин

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гафаров Мухамет

Отец ребёнка: Махмутдияров Хабибутдин

Рождение ребёнка
1908

Сын: Махмутдияров ??

Отец ребёнка: Махмутдияров Хабибутдин

Смерть
Неизвестно

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