Махмутдиярова Минахмат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Махмутдиярова) ?
Отец ребёнка: Махмутдияров Хабибутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гафаров Мухамет
Отец ребёнка: Махмутдияров Хабибутдин
Рождение ребёнка
1908
Сын: Махмутдияров ??
Отец ребёнка: Махмутдияров Хабибутдин
Смерть
Неизвестно