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Бубочкин Яков Ильин
Бубочкин Яков Ильин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1847
Пол
Мужской
Отец
Бубочкин Илья Алексеевич
1810 г.р.
Мать
Бубочкина Анна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Бубочкин Илья Алексеевич
Мать:
Бубочкина Анна
Смерть
1847
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