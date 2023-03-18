Бубочкин Яков Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубочкин Яков Ильин

Бубочкин Яков Ильин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Бубочкин Илья Алексеевич

Мать: Бубочкина Анна

Смерть
1847
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close