Марфа Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ксенофонт Евстафиев
Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья Евстафиева
Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов
Рождение ребёнка
14.01.1839
Сын: Иван Евстафиев
Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Вера Евстафиева
Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов
Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно