Марфа Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Максимова

Марфа Максимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Магор Семен Евстафиев

Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ксенофонт Евстафиев

Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Евстафиева

Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Магор Сергей Евстафиев

Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1839

Сын: Иван Евстафиев

Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Вера Евстафиева

Отец ребёнка: Магор Евстафий Антонов

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магор Евстафий Антонов

Место жительства
Неизвестно
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close