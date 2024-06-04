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Шерстобитов (Мотин) Александр Иванов

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Шерстобитов Иван Матвеев

Мать: Шерстобитова Агафья Павлова

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотина Марина

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шерстобитов (Мотин) Фрол Александров

Мать ребёнка: Мотина Марина

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Шерстобитов (Мотин) Федот Александров

Мать ребёнка: Мотина Марина

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834

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