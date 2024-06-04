Шерстобитов (Мотин) Александр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотина Марина
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Шерстобитов (Мотин) Фрол Александров
Мать ребёнка: Мотина Марина
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Шерстобитов (Мотин) Федот Александров
Мать ребёнка: Мотина Марина
Смерть
После 1834