Перешивкин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перешивкин Петр Афанасьев
Бракосочетание
01.01.1873 ст.
Серпухов, Серпухов, Московская область
В числе свидетелей- Перешивкин Константин Петрович. Венчались в церкви Владычного монастыря
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно