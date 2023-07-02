Перешивкин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перешивкин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перешивкин Петр Афанасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1873 ст.

Жена: Перешивкина Ксения Исаева

Серпухов, Серпухов, Московская область
В числе свидетелей- Перешивкин Константин Петрович. Венчались в церкви Владычного монастыря
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перешивкина Ксения Исаева

Смерть
Неизвестно
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