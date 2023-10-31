Степанова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Степанов Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Степанов Игнатий Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Степанов Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Степанов Игнатий Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Степанова Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Степанов Игнатий Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Игнатий Степанович

Смерть
Неизвестно
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