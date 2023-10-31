Степанова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Степанов Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Степанов Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Степанов Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Степанова Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Степанов Игнатий Степанович
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно