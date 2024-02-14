Хана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родовский Израиль
Рождение ребёнка
1871
Сын: Родовский Моисей
Отец ребёнка: Родовский Израиль
Рождение ребёнка
1874
Сын: Родовский Арон
Отец ребёнка: Родовский Израиль
Рождение ребёнка
1876
Сын: Родовский Пейсах
Отец ребёнка: Родовский Израиль
Рождение ребёнка
1877
Сын: Родовский Иосиф
Отец ребёнка: Родовский Израиль
Рождение ребёнка
1882
Сын: Родовский Исай
Отец ребёнка: Родовский Израиль
Рождение ребёнка
1884
Сын: Родовский Яков
Отец ребёнка: Родовский Израиль
Смерть
Неизвестно