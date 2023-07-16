Панасенко (Скрипкина) Наталья Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанасенко (Скрипкина) Наталья Эдуардовна

Панасенко (Скрипкина) Наталья Эдуардовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1952

Отец: не указан

Мать: Скрипкина Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панасенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1977

Сын: Панасенко Ярослав Владимирович

Отец ребёнка: Панасенко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1983

Дочь: Гольден (Панасенко) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Панасенко Владимир Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.