Панасенко (Скрипкина) Наталья Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1952
Отец: не указан
Мать: Скрипкина Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1977
Сын: Панасенко Ярослав Владимирович
Отец ребёнка: Панасенко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1983
Дочь: Гольден (Панасенко) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Панасенко Владимир Иванович