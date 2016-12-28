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Фисюк Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1930

Дата смерти

28.12.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фисюк Николай Лукич

Рождение ребёнка
29.05.1952

Дочь: Фисюк Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Фисюк Николай Лукич

Рождение ребёнка
08.03.1960

Сын: Фисюк Василий Николаевич

Отец ребёнка: Фисюк Николай Лукич

Смерть
28.12.2016

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