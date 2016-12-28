Фисюк Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1930
Дата смерти28.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фисюк Николай Лукич
Рождение ребёнка
29.05.1952
Дочь: Фисюк Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Фисюк Николай Лукич
Рождение ребёнка
08.03.1960
Отец ребёнка: Фисюк Николай Лукич
Смерть
28.12.2016