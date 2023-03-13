Кутянина Анастасия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутянина Анастасия Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кутянина Онисья

Отец ребёнка: Кутянинъ Константинъ

Рождение ребёнка
19.07.1884

Дочь: Николаева Марія

Отец ребёнка: Кутянинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокушкина Аполлинарія

Отец ребёнка: Кутянинъ Константинъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутянинъ Константинъ

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