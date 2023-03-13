Кутянина Анастасия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кутянина Онисья
Отец ребёнка: Кутянинъ Константинъ
Рождение ребёнка
19.07.1884
Дочь: Николаева Марія
Отец ребёнка: Кутянинъ Константинъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокушкина Аполлинарія
Отец ребёнка: Кутянинъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутянинъ Константинъ