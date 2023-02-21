Поселюгин Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1978
Рождение ребёнка
03.08.1997
Дочь: Поселюгина Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Поселюгина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
07.06.2004
Дочь: Поселюгина Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Поселюгина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
31.03.2016
Дочь: Поселюгина Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Поселюгина Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно