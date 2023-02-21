Поселюгин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поселюгин Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1978

Отец: Поселюгин Николай Константинович

Мать: Поселюгина Любовь Александровна

Рождение ребёнка
03.08.1997

Дочь: Поселюгина Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Поселюгина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
07.06.2004

Дочь: Поселюгина Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Поселюгина Елена Владимировна

Рождение ребёнка
31.03.2016

Дочь: Поселюгина Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Поселюгина Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поселюгина Елена Владимировна

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