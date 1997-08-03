Поселюгина (Кузнецова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1997
Дочь: Поселюгина Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Поселюгин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
07.06.2004
Дочь: Поселюгина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Поселюгин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.2016
Дочь: Поселюгина Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Поселюгин Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно