Поселюгина (Кузнецова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поселюгина (Кузнецова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Владимир Анатольевич

Мать: Кузнецова Галина Борисовна

Рождение ребёнка
03.08.1997

Дочь: Поселюгина Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Поселюгин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
07.06.2004

Дочь: Поселюгина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Поселюгин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
31.03.2016

Дочь: Поселюгина Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Поселюгин Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поселюгин Дмитрий Николаевич

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