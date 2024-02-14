Насакина (Уварова) Юлия Борисовна
женский, родилась 1865
умерла 1910
Супруги
Дроздовский Пётр Людвигович10.04.1847 г.р.
Дети
Дроздовская Мария Петровна06.02.1882 г.р.
Бестужева (Дроздовская) Надежда Петровна11.02.1883 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1881
Нижегородская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.02.1882
Дочь: Дроздовская Мария Петровна
Отец ребёнка: Дроздовский Пётр Людвигович
Нижегородская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
11.02.1883
Дочь: Бестужева (Дроздовская) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Дроздовский Пётр Людвигович
Нижегородская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дроздовская Марта Петровна
Отец ребёнка: Дроздовский Пётр Людвигович
Нижегородская Губерния, Российская Империя
Смерть
1910