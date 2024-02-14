Насакина (Уварова) Юлия Борисовна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Насакина (Уварова) Юлия Борисовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1865

умерла 1910

Супруги
Дроздовский Пётр Людвигович10.04.1847 г.р.
Дети
Дроздовская Мария Петровна06.02.1882 г.р.
Бестужева (Дроздовская) Надежда Петровна11.02.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1881

Муж: Дроздовский Пётр Людвигович

Нижегородская Губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
06.02.1882

Дочь: Дроздовская Мария Петровна

Отец ребёнка: Дроздовский Пётр Людвигович

Нижегородская Губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
11.02.1883

Дочь: Бестужева (Дроздовская) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Дроздовский Пётр Людвигович

Нижегородская Губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дроздовская Марта Петровна

Отец ребёнка: Дроздовский Пётр Людвигович

Нижегородская Губерния, Российская Империя

Смерть
1910

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