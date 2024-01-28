Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Харитонов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Давид Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Харитонов
Рождение ребёнка
01.04.1806
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Харитонов
Смерть
Неизвестно