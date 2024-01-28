Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Харитонов

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Давид Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Харитонов

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1806

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Харитонов

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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