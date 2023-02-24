(Дубаева) Домна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дубаева) Домна Степановна

(Дубаева) Домна Степановна

avatar

Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Дубаев Степан Иосифов

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1892

Муж: Ерофеев Гаврил Ильич

Рождение ребёнка
06.11.1894

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич

Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Ерофеев Евфимий

Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич

Рождение ребёнка
06.11.1902

Сын: Ерофеев Гаврил Гаврилович

Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич

Рождение ребёнка
03.12.1907

Сын: Ерофеев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич

Губашево
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Келасьев Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close