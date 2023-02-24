(Дубаева) Домна Степановна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1873
Отец: Дубаев Степан Иосифов
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
11.?.1892
Муж: Ерофеев Гаврил Ильич
Рождение ребёнка
06.11.1894
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Ерофеев Евфимий
Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич
Рождение ребёнка
06.11.1902
Сын: Ерофеев Гаврил Гаврилович
Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич
Рождение ребёнка
03.12.1907
Сын: Ерофеев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич
Губашево
Бракосочетание
03.02.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ерофеев Гаврил Ильич
Смерть
Неизвестно