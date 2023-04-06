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Бычков Иван Диомидович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1878

Отец: Бычков Диомид Данилович

Мать: Бычкова Матрена Стешина-Золина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Бычкова Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1899

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1902

Сын: Бычков Василий Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1903

Сын: Бычков Вов Петр Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1905

Сын: Бычков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Бычков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1910

Сын: Бычков Никита Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1915

Сын: Бычков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Бычков Иван Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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