Бычков Иван Диомидович
Место рождения
Дата рождения22.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1878
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
22.10.1899
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1902
Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1903
Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1905
Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1908
Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1910
Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1913
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1915
Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1917
Сын: Бычков Иван Иванович
Мать ребёнка: Бычкова Евлампия Ивановна
Смерть
Неизвестно