Бычкова Евлампия Ивановна
Место рожденияСело Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1881
Отец: Село Комаровка Иван Кузьмич
Мать: не указана
Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
22.10.1899
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович
Рождение ребёнка
05.03.1902
Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович
Рождение ребёнка
17.05.1903
Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович
Рождение ребёнка
25.11.1905
Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович
Рождение ребёнка
14.03.1908
Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович
Рождение ребёнка
25.05.1910
Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович
Рождение ребёнка
25.04.1913
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович
Рождение ребёнка
22.08.1915
Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович
Рождение ребёнка
25.01.1917
Сын: Бычков Иван Иванович
Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович
Смерть
Неизвестно