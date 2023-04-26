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Бычкова Евлампия Ивановна

Место рождения

Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Село Комаровка Иван Кузьмич

Мать: не указана

Село Комаровка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Бычков Иван Диомидович

Рождение ребёнка
22.10.1899

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1902

Сын: Бычков Василий Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1903

Сын: Бычков Вов Петр Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1905

Сын: Бычков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Бычков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1910

Сын: Бычков Никита Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1915

Сын: Бычков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Сын: Бычков Иван Иванович

Отец ребёнка: Бычков Иван Диомидович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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