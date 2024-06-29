Брунова (Смирнова) Матрона Никитична
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
ГАСО, 24-25-330-19л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 20л
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Патрина (Брунова) Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович
ГАСО, рев1834, 20л
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович
ГАСО, рев1834, 19об
Рождение ребёнка
1832
Сын: Брунов Филарет Евдокимович
Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович
ГАСО, рев1834, 19об
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Брунова) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович
ГАСО, 179-1-213-29л
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович
ГАСО, 179-1-213-28об
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Брунова) Ульяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович
ГАСО, 179-1-213-29л
Смерть
Неизвестно