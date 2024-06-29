Брунова (Смирнова) Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брунова (Смирнова) Матрона Никитична

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Смирнов Никита Евдокимович

Мать: Смирнова Маремьяна Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-19л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брунов Евдоким Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 20л
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Патрина (Брунова) Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 20л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Брунов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 19об
Рождение ребёнка
1832

Сын: Брунов Филарет Евдокимович

Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 19об
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Брунова) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-29л
Рождение ребёнка
1841

Сын: Брунов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-28об
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Брунова) Ульяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Брунов Евдоким Осипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-29л
Смерть
Неизвестно

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