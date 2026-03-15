Бабарыкина Матрена Васильевна
женский, родилась 1812 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Бабарыкин Иван Елизарович1817 ст. г.р.
Дети
Бабарыкин Дмитрий Иванович1836 ст. г.р.
Бабарыкин Иван Иванович1845 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Бабарыкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Бабарыкин Иван Елизарович
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845 ст.
Отец ребёнка: Бабарыкин Иван Елизарович
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно