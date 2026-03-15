Бабарыкина Матрена Васильевна 1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бабарыкина Матрена Васильевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1812 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Бабарыкин Иван Елизарович1817 ст. г.р.
Дети
Бабарыкин Дмитрий Иванович1836 ст. г.р.
Бабарыкин Иван Иванович1845 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин Иван Елизарович

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Бабарыкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бабарыкин Иван Елизарович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Бабарыкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бабарыкин Иван Елизарович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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