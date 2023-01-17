Талдыкин Гурий Климентович
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Талдыкин Климент
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Талдыкин Емельян Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Талдыкин Василий Гурьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно