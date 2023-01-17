Талдыкин Гурий Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Гурий Климентович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Талдыкин Климент

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Талдыкин Ефим Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Талдыкин Сергей Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Талдыкин Емельян Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Талдыкин Василий Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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