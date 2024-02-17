Дударев Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дударева Надежда Вячеславовна
Мать ребёнка: Абрамова Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дударева Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Абрамова Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударев Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Абрамова Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударев Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Абрамова Лидия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно