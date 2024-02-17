Дударев Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударев Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дударева Надежда Вячеславовна

Мать ребёнка: Абрамова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дударева Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Абрамова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударев Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Абрамова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударев Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Абрамова Лидия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Лидия Владимировна

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