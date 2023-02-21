Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Антонович

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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