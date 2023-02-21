Матрона Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно