Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1746
Дата смертиПосле 1766
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746
Отец: Иван Борисович
Мать: Пелагея Афанасьевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 20 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1766