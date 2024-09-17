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Наталия Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

После 1766

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1711 г.р.

Мать

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: Иван Борисович

Мать: Пелагея Афанасьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 20 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1766

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