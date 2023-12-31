Журавкова Наталья Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравкова Наталья Пахомовна

Журавкова Наталья Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Журавков Пахом Павлович

Мать: Журавкова Марфа Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close