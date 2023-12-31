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Журавкова Наталья Пахомовна
Журавкова Наталья Пахомовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Пол
Женский
Отец
Журавков Пахом Павлович
1875 г.р.
Мать
Журавкова Марфа Андреевна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Журавков Пахом Павлович
Мать:
Журавкова Марфа Андреевна
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