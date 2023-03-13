Скрепковъ Романъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрепковъ Романъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Скрепковъ Михаилъ

Мать: $15

Рождение ребёнка
1777

Сын: Скрепковъ Григорий

Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Скрепковъ Сергей

Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Скрепковъ Григорий

Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Скрепковъ Герасимъ

Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрепкова Агрофена Иванова

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