Скрепковъ Романъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Скрепковъ Михаилъ
Мать: $15
Рождение ребёнка
1777
Сын: Скрепковъ Григорий
Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Скрепковъ Сергей
Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Скрепковъ Григорий
Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Скрепковъ Герасимъ
Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Скрепкова Агрофена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно