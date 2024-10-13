Мансурова (Всеволожская) София Дмитриевна 05.04.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Мансурова (Всеволожская) София Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.04.1855

умерла 18.08.1915

Мать
Всеволожская (Трубецкая) Екатерина Николаевна1826 г.р.
Отец
Всеволожский Дмитрий Александрович21.10.1821 г.р.
Супруги
Мансуров Александр Алексеевич1849 г.р.
Дети
Мансурова Анна Александровна10.03.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1855

Отец: Всеволожский Дмитрий Александрович

Мать: Всеволожская (Трубецкая) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
29.04.1884

Муж: Мансуров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
10.03.1885

Дочь: Мансурова Анна Александровна

Отец ребёнка: Мансуров Александр Алексеевич

Смерть
18.08.1915

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