Мансурова (Всеволожская) София Дмитриевна
женский, родилась 05.04.1855
умерла 18.08.1915
МатьВсеволожская (Трубецкая) Екатерина Николаевна1826 г.р.
ОтецВсеволожский Дмитрий Александрович21.10.1821 г.р.
Супруги
Мансуров Александр Алексеевич1849 г.р.
Дети
Мансурова Анна Александровна10.03.1885 г.р.
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Рождение
05.04.1855
Бракосочетание
29.04.1884
Рождение ребёнка
10.03.1885
Дочь: Мансурова Анна Александровна
Отец ребёнка: Мансуров Александр Алексеевич
Смерть
18.08.1915