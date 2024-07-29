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Карпов Алексей Трофимович

Место рождения

Коровино, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Карпов Трофим

Мать: не указана

Коровино, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
07.01.1901 ст.

Жена: Карпова (Куприянова) Анна Ефимовна

Коровино, Серебряные Пруды, Московская область
Поручители: по жениху - сельца Коровино, Василий Трофимович Карпов, Степан Кириллович Карпов. по невесте- сельца Коровино, Герасим Трофимович Карпов.
Рождение ребёнка
17.04.1902 ст.

Дочь: Карпова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Карпова (Куприянова) Анна Ефимовна

Коровино, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1906 ст.

Дочь: Карпова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Карпова (Куприянова) Анна Ефимовна

Коровино, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с. Коровино, Иосиф Трофимович Карпов и с-ца Яковлевского, Васса Ефимовна Собакина.
Рождение ребёнка
16.12.1909 ст.

Сын: Карпов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Карпова (Куприянова) Анна Ефимовна

Коровино, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: д.Закрутье , Дмитрий Прокофьевич Оськин и с-ца Яковлевского, Васса Ефимовна Собакина.
Смерть
Неизвестно

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