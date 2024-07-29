Карпов Алексей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Карпов Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1901 ст.
Поручители: по жениху - сельца Коровино, Василий Трофимович Карпов, Степан Кириллович Карпов. по невесте- сельца Коровино, Герасим Трофимович Карпов.
Рождение ребёнка
17.04.1902 ст.
Дочь: Карпова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Карпова (Куприянова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
16.01.1906 ст.
Дочь: Карпова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Карпова (Куприянова) Анна Ефимовна
Восприемники: с. Коровино, Иосиф Трофимович Карпов и с-ца Яковлевского, Васса Ефимовна Собакина.
Рождение ребёнка
16.12.1909 ст.
Сын: Карпов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Карпова (Куприянова) Анна Ефимовна
Восприемники: д.Закрутье , Дмитрий Прокофьевич Оськин и с-ца Яковлевского, Васса Ефимовна Собакина.
Смерть
Неизвестно