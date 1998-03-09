Ковригинъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1911
Дата смерти09.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911
Отец: Ковригинъ Василій
Рождение ребёнка
27.07.1938
Дочь: Панова Елена
Мать ребёнка: Ковригина Марья
Рождение ребёнка
03.10.1940
Сын: Ковригин Иван
Мать ребёнка: Ковригина Марья
Рождение ребёнка
13.04.1943
Сын: Ковригин Георгий
Мать ребёнка: Ковригина Марья
Рождение ребёнка
15.10.1946
Рождение ребёнка
08.02.1949
Рождение ребёнка
07.01.1952
Рождение ребёнка
18.11.1954
Рождение ребёнка
04.05.1958
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.03.1998
Похороны
11.03.1998