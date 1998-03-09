Ковригинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовригинъ Василий

Ковригинъ Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1911

Дата смерти

09.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911

Отец: Ковригинъ Василій

Мать: Ковригина Анисья Антониева

Рождение ребёнка
27.07.1938

Дочь: Панова Елена

Мать ребёнка: Ковригина Марья

Рождение ребёнка
03.10.1940

Сын: Ковригин Иван

Мать ребёнка: Ковригина Марья

Рождение ребёнка
13.04.1943

Сын: Ковригин Георгий

Мать ребёнка: Ковригина Марья

Рождение ребёнка
15.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Марья

Рождение ребёнка
08.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Марья

Рождение ребёнка
07.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Марья

Рождение ребёнка
18.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Марья

Рождение ребёнка
04.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Марья

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.03.1998
Похороны
11.03.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close