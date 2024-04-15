Белокур Тимофей Романович
Место рождения
Дата рождения23.01.1901 ст.
Дата смерти08.05.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1901 ст.
Отец: Белокур Роман Федорович
Мать: Белокур Ефимия Ефимовна
Крещение
24.01.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.05.1902 ст.
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7H-K?i=607&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.05.1902 ст.
на кладбище д. Кровной