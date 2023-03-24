Tamm Hans — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tamm Hans

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1887

Отец: Karel Tam Kaarel

Мать: Tamm Tiina

Смерть
Неизвестно
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