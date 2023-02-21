Латышева (Башкова) Гликерия (Лукия) Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышева (Башкова) Гликерия (Лукия) Гурьяновна

Латышева (Башкова) Гликерия (Лукия) Гурьяновна

avatar

Место рождения

пр. Кыласовский

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Башков Гурьян Мартынович

Мать: не указана

пр. Кыласовский
Бракосочетание
18.02.1831

Муж: Латышев Илья Давыдович

ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.316 — Метрическая книга ,
Рождение ребёнка
16.07.1833

Сын: Латышев Трофим Ильич

Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович

http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1718830
Рождение ребёнка
06.12.1839

Дочь: Латышева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович

http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1555313
Рождение ребёнка
05.08.1844

Дочь: Латышева Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович

http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/120350
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сырчикова Елена Ильинична

Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович

д. Сырчикова
Рождение ребёнка
03.12.1854

Сын: Латышев Даниил Ильич

Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович

http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/460632
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close