Латышева (Башкова) Гликерия (Лукия) Гурьяновна
Место рожденияпр. Кыласовский
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Башков Гурьян Мартынович
Мать: не указана
пр. Кыласовский
Бракосочетание
18.02.1831
ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.316 — Метрическая книга ,
Рождение ребёнка
16.07.1833
Сын: Латышев Трофим Ильич
Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович
http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1718830
Рождение ребёнка
06.12.1839
Дочь: Латышева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1555313
Рождение ребёнка
05.08.1844
Дочь: Латышева Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/120350
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Сырчикова Елена Ильинична
Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович
д. Сырчикова
Рождение ребёнка
03.12.1854
Сын: Латышев Даниил Ильич
Отец ребёнка: Латышев Илья Давыдович
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/460632
Смерть
Неизвестно