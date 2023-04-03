Щедрова (Шаплова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1993
Сын: Щедров Артём Александрович
Отец ребёнка: Щедров Александр Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.?
Дочь: Агеева Нина Александровна
Отец ребёнка: Щедров Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно