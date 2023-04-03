Щедрова (Шаплова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩедрова (Шаплова) Надежда

Щедрова (Шаплова) Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1993

Сын: Щедров Артём Александрович

Отец ребёнка: Щедров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.?

Дочь: Агеева Нина Александровна

Отец ребёнка: Щедров Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щедров Александр Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close