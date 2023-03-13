(Баранова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Марія

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

29.03.1863

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1863

Отец: Барановъ Матвѣй

Мать: Баранова Дарія

Михайловка
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