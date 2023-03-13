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(Баранова) Марія
(Баранова) Марія
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
29.03.1863
Пол
Женский
Отец
Барановъ Матвѣй
1826 г.р.
Мать
Баранова (Самохина) Дарія
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1863
Отец:
Барановъ Матвѣй
Мать:
Баранова Дарія
Михайловка
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