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Фадеев Валентин Валерьевич
Фадеев Валентин Валерьевич
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Место рождения
Атансор
, район Биржан сал, Акмолинская область
Дата рождения
22.09.1976
Пол
Мужской
Отец
Фадеев Валерий Павлович
1938 г.р.
Мать
Фадеева (Белевцова) Людмила Георгиевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1976
Отец:
Фадеев Валерий Павлович
Мать:
Фадеева Людмила Георгиевна
Атансор
, район Биржан сал, Акмолинская область
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