Фадеев Валентин Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФадеев Валентин Валерьевич

Фадеев Валентин Валерьевич

avatar

Место рождения

Атансор, район Биржан сал, Акмолинская область

Дата рождения

22.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1976

Отец: Фадеев Валерий Павлович

Мать: Фадеева Людмила Георгиевна

Атансор, район Биржан сал, Акмолинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close