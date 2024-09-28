Кудрявцева Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1853
Сын: Кудрявцев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
16.05.1854
Сын: Кудрявцов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
14.09.1856
Дочь: Максина (Кудрявцова) София Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
19.01.1859
Дочь: Максина (Кудрявцова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
03.11.1861
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
28.04.1863
Сын: Кудрявцов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
04.08.1865
Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
28.07.1868
Сын: Кудрявцев Никанор Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
18.12.1871
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич
Смерть
Неизвестно