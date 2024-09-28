Кудрявцева Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
22.02.1853

Сын: Кудрявцев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1854

Сын: Кудрявцов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1856

Дочь: Максина (Кудрявцова) София Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1859

Дочь: Максина (Кудрявцова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1861

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1863

Сын: Кудрявцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1865

Сын: Кудрявцев Илья Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1868

Сын: Кудрявцев Никанор Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.12.1871

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцов Иван Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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