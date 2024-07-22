Шмакова Устинья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Устинья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмаков Никифор Григорьевич

Мать: Шмакова Марфа Ефимовна

Восприемник
03.11.1885 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Матрона Родители: Юмской волости, починка Сюрзинского, из русских, Исидор Евфимов Суходоев и жена его Агрипина Феодорова
Смерть
После 1885

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