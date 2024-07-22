Шмакова Устинья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шмаков Никифор Григорьевич
Мать: Шмакова Марфа Ефимовна
Восприемник
03.11.1885 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Матрона Родители: Юмской волости, починка Сюрзинского, из русских, Исидор Евфимов Суходоев и жена его Агрипина Феодорова
Смерть
После 1885