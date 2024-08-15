Бердников Владимир Владимирович 02.05.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Бердников Владимир Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.05.1923, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 12.11.2003

Супруги
Хованская Татьяна Сергеевна03.06.1926 г.р.
Дети
Бердников Алексей ВладимировичНеизвестно г.р.
Бердников Андрей ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Хованская Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Хованская Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
03.06.1949

Жена: Хованская Татьяна Сергеевна

Смерть
12.11.2003

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