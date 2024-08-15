Бердников Владимир Владимирович
мужской, родился 02.05.1923, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 12.11.2003
Супруги
Хованская Татьяна Сергеевна03.06.1926 г.р.
Дети
Бердников Алексей ВладимировичНеизвестно г.р.
Бердников Андрей ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Хованская Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Хованская Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
03.06.1949
Смерть
12.11.2003