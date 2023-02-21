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Дронова Акулина Ульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Дронов Феодор Михайлов

Отец ребёнка: Дронов Михаил Михайлов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Дронов Тимофей Михаилов

Отец ребёнка: Дронов Михаил Михайлов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Дронов Константин Михайлов

Отец ребёнка: Дронов Михаил Михайлов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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